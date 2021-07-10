炎炎夏日，大陸浙江一名40多歲沈姓女子，因為回到家滿身大汗、身體疲憊不堪，於是開冷氣後倒頭就睡，想不到隔日醒來，她感覺「左耳像塞了棉球」，突然聽不清楚外界聲音，趕緊就醫。經醫師診斷，沈女狀況為「突發性耳聾」，成因乃氣溫驟降，因此特別呼籲民眾夏日室內溫度不要一下調太低。

根據《紹興網》報導，沈女因天氣炎熱，日前出門游泳消暑，豈料返家路上她又流了一身汗，所以一到家就立馬開冷氣，接著呼呼大睡。可沈女萬萬沒想到，隔日她醒來不僅身體不舒服，好像感冒了，聽力還明顯退化，受到影響，直呼「左耳像塞了棉球，家人大聲說話才能隱約聽見，當時就覺得該到醫院檢查」，於是緊急就醫。

經詳細診查，詢問病史後，醫師發現，沈女情況是突發性耳聾，原因跟她身處氣溫突然從熱到冷有關，因此特別強調，夏天民眾千萬不要在滿身大汗時走進冷氣房，也不要長期對著風口吹，特別是頭部和臉部。

另一方面，突發性耳聾也可能是工作壓力大，忘了適度休息，導致內耳血液供應受阻，此時一但受外界刺激，就可能出現失聰情形。若有突發性耳聾的症狀，務必在3天內就診，提早治療儘早恢復，2周內都還算有效治療期，如超過1個月，一般很難復原。