慈濟基金會上個月送件申請採購500萬劑BNT德國原廠疫苗，政府經過評估後，決定比照台積電、鴻海永齡基金會模式，授權代表政府向原廠或代理商洽購疫苗。行政院今證實，為加速該專案，政府已於昨日簽署並出具必要之法律文件予慈濟基金會，以利其辦理後續採購疫苗事宜。

因應國內疫苗到貨量短缺，台積電、鴻海永齡基金會日前送件提出購買各500萬劑BNT德國原廠製造的新冠肺炎疫苗，政府經過審查及討論後，發函授權同意台積電及永齡基金會，直接向原廠或其代理商洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的新冠肺炎疫苗，並於上月底完成採購所必需的法律文件簽署。

慈濟基金會上個月也提案申請購買500萬劑BNT德國原廠疫苗，行政院日前宣布循台積電及鴻海專案模式辦理，並於昨天完成授權法律文件簽署。

行政院發言人羅秉成說，政府再次感謝慈濟基金會的義行善舉，也會與該基金會持續合作，共同積極推動此一專案，期能早日達成捐贈目標。