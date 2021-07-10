注意！疫苗接種卡誤植為「民國」不能辦理國際業務 立委籲政府多提醒（洪孟楷提供／戴上容新北傳真）

立委洪孟楷接獲民眾投訴，許多民眾的疫苗接種卡，上方日期被誤植為「民國」，近期辦理國際業務慘遭單位打槍，民眾為更正日期四處奔波，增加染疫風險，引發民怨；洪孟楷表示，已向疫情中心提醒，並已向他所屬轄區新北市衛生局反應。

立委洪孟楷表示，幾日來接獲不少不同地區民眾投訴，疫描接種卡上日期，文件上方要求寫的是西元，但許多接種人員卻誤植成「民國」，造成民眾辦理國際相關業務，被公部門打槍，民眾只能四處奔走回原接種疫苗單位更正，增加染疫風險。

洪孟楷說，依照中央疫情指揮中心所設計的接種卡，在出生那一欄都有要求寫西元，接種日期年也是4位數，代表應該都是要寫西元，恐因公部門沒有再次強調，使得地方政府沒有統一規範，變得有的寫民國、有的寫西元，不一致的結果，不利於國際接軌。

洪孟楷表示，他已正式發函給疫情指揮中心，要求他們再次通令各地方注意這個細節，另外也和他轄區得新北市衛生局反應，希望不要因為小細節造成民眾困擾。