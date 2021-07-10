日本媒體報導，台灣已決定派行政院政務委員唐鳳出席7月23日的日本東京奧運開幕式，除感謝日本贈台疫苗外，也意圖強化台日關係。對此，行政院言人羅秉成今證實，教育部長潘文忠因近期有大學指考、全國教師檢定考試等全國性考試，且尚有防疫及紓困業務需辦理，不克出席東京奧運，經過徵詢獲得唐鳳首肯，並獲得行政院長蘇貞昌同意，決定由唐鳳代表台灣出席日本東京奧運。

東京奧運將於7月23日開幕，先前傳出，因潘文忠另有要公，將由在日本具有知名度的唐鳳代表出席東京奧運，但行政院不願證實，僅表示若有定案會向外界說明。

日本朝日新聞昨報導，台灣已經確定派唐鳳出席東京奧運開幕式，中華奧會已向相關機構提出發證申請，目前正進行相關手續。

對此，羅秉成說，由於7月下旬有大學指考、全國教師檢定考試及全國教師甄選等多項全國性考試，且尚有防疫及紓困業務需繼續辦理，潘文忠在此段期間之公務頗為繁重，不克分身代表我國政府出席東京奧運，經親自徵詢唐鳳首肯後，再向行政院蘇貞昌院長建議並獲同意，決定由唐鳳代表台灣出席日本東京奧運。

羅秉成表示，唐鳯在數位政策、開放政府及社會創新等專業領域表現卓越，廣獲國內及國際肯定，是代表我國政府出席東京奧運的最佳人選。