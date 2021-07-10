消防人員到左營區天祥二路河堤公園的河道搶救落水的胡姓男子，將胡男送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

44歲胡姓男子於10日上午7時許，在與33歲黃姓女友吵鬧後，不慎摔落左營區天祥二路河堤公園的河道，雖然警消獲報後趕緊將他救起，但胡男送醫急救後不治。

左營警分局新莊派出所於7月10日7時15分獲報，於天祥二路河堤公園處有人掉落河內，請求協助，立即調派警網到場管制。

消防局共出動8車23人，由消防員更換潛水裝備，出動橡皮艇進行打撈作業，於7時50分許尋獲落水男子，現場打撈時已無生命跡象，由救護車緊急送往榮總，急救不治。

警方調查，當時胡姓男子與黃姓女友在騎車外出的路程中疑似發生口角，胡男騎到該處後後下車，胡男情緒不穩，逕自走進河堤內，黃女見狀出聲制止胡男的行為，胡男聽勸，準備折返回來時，發現拖鞋掉落，回頭撿拾拖鞋時不慎摔落河道內。黃女發現後立即緊急報警，經警消將胡男救起，送醫急救後不治。

警方呼籲，請民眾珍愛生命，切勿靠近危險水域，以保障自身安全。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980