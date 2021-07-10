新竹市長林智堅今天中午至動物園直播羊駝餵食秀，讓動物迷與小朋友們解解癮。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

封園近兩個月的新竹市立動物園，在中央宣布微解封後，將於13日「限量」重新開放，市長林智堅繼兩周前的河馬樂樂餵食直播秀後，10日中午再至動物園為「兩隻老虎」慶生，並直播餵食虎兄虎弟吃生肉蛋糕大餐，讓動物迷與小朋友們解解癮。

市長林智堅表示，配合中央公告3級警戒延長至7月26日，但也有部分措施微解封，其中，新竹市立動物園將就於13日重新開放，並啟動6大防疫措施，包含入園人數限制1500人以下、量體溫、實聯制、入園及園區加強消毒、全園禁止飲食與加強廣播宣傳遊客戴口罩保持社交距離等。

新竹動物園自5月15日起即封園，至今已近兩個月沒有遊客進入園區，7月10日出生的雙胞胎兄弟「六福」與「來福」原本今天會有生日歡慶活動，如今也只能默默度過。

林智堅說，5個月大就從六福村來到新竹市立動物園的兩兄弟，現在體重已破200公斤，為了幫他們慶祝生日，園方今天午餐加碼準備了肉塊冰蛋糕，他也特別到園裡為虎迷們直播，讓大家一起看牠們吃東西的可愛模樣。另，他也親自餵食了北美浣熊、羊駝，讓大家一解不能逛動物園的癮。

動物園園長楊礎遠指出，特製的「肉塊冰蛋糕」概念，是因兩隻老虎平常最喜歡吃牛肉，經飼養員評估，以符合老虎健康進食的分量、搭配血水冰塊製作，不只讓牠們能夠開心大啖美食，也能舔食冰塊消暑。