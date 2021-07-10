國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，主計總處公布6月蔬菜類的價格較5月大漲2成，跟去年同期比較也大漲8.78%，雞蛋、肉類、水果等民生必需食物年增率也大幅飆漲。王痛批，疫情當頭現在想宅在家煮個飯都成奢侈，蔡政府不僅買不到疫苗、紓困太複雜，就連生活基本的油價菜價也不斷上升，「到底要人民怎麼活下去？可以請政府頒布『生存指引』嗎？」

王鴻薇8日在臉書發文表示，主計總處公布六月的物價指數年增率，三個月以來首度跌破二，降到1.89%。雖然主計總處稱物價高峰已過，但人民生活最有感的油價、菜價卻仍是居高不下，「三級警戒延續又萬物齊漲，真的快活不下去了！」

王鴻薇指出，根據主計總處公布的數字，6月蔬菜類的價格較5月大漲2成，跟去年同期比較也大漲8.78%，另外雞蛋、肉類、水果等民生必需的食物，年增率分別也達到11.49%、3.65%以及6.58%。可見在疫情爆發的現在，連宅在家裡想煮個飯，最基本的食物價格都飆漲都成了奢侈。

對此，王鴻薇痛批，疫情爆發後各行各業都受到影響，有一大部分民眾在放無薪假或是失業。人民收入減少，甚至是完全沒有收入，政府的紓困又亂七八糟，搞得人民暈頭，很多真正需要協助的人領不到錢，而物價卻又一直飆升，政府真的有感受到人民的痛苦嗎？政府買不到疫苗、紓困複雜到人民看不懂、生活基本的油價菜價也不斷上升，「到底要人民怎麼活下去？可以請政府頒布『生存指引』嗎？」