大人小孩都熱愛的動漫《名偵探柯南》1996年推出首集，至今已暢銷25年，但最終變小的主角柯南，誓言抓出壞人的秘密至今沒有結局，也成為不少粉絲推選是「最想知道漫畫結局」排行榜前10名，甚至打趣說：「要請孫子燒給我」。對此，作者青山剛昌最近給出好消息，鬆口結局已經定好了，或許在不久的將來，大家都有望看到完結篇。

《名偵探柯南》自1996年1月8日在讀賣電視台首播，如今成為該電視台最長壽的節目，而台灣隔年也引進在華視首播，曾高居日本動畫收視率前十名，如今已連載1千多話，由於遲遲未迎來結局，日本網站《goo》2015年曾票選「最想知道結局的漫畫」，前三名便是《烏龍派出所》、《名偵探柯南》、《航海王》。

青山剛昌證實《名偵探柯南》的結局已經確定了。（圖／翻攝自推特）

今年《名偵探柯南》歡慶推出25年，公司配合音樂節目製作了特別版動畫，作者青山剛昌也難得在節目中現身，櫻井翔便立刻抓緊機會追問：「請問有傳言指《名偵探柯南》的結局已經確定了，是嗎？」青山剛昌則露出笑容點頭說：「已經定了！當然已經確定了」，沒料到青山剛昌竟會爽快給出解答，櫻井翔便眼睛張大，預言聽到的人應該都會很興奮，「這邊的人都要開始騷動了」。

而作者青山剛昌2017年底曾因身體因素宣布休刊，隔年4月則在《少年Sunday》官網宣布復出，正式恢復連載，讓粉絲都十分開心，由於宣布當天剛好是4月1日，幽默的青山剛昌更表示：「雖然今天是愚人節，不過這篇宣告裡面都是『零假話』，請大家放心」，透露自己絕對言出必行，不會說假話。