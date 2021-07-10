莫德納疫苗接種持續進行，嘉義市原規畫明11日為68歲以上預約民眾接種，經盤點疫苗數和預約情形，發現疫苗有餘額，將年齡一口氣下修3歲，嘉義市長黃敏惠上午宣布，今10日2點起開放65歲以上市民預約，預約成功者，明天11日就可以到港坪體育館、北興國中活動中心接種。

市府指出，針對疫苗施打，市府會視每天預約狀況來盤點，只要預約有餘額，中央來多少，嘉義市就會盡快打多少，今早發現11日還有名額，決定開放到65歲以上民眾，只要上「嘉義市市民專屬預約系統」預約，選擇港坪或北興國中，明天就能前往施打疫苗。

市府提醒，65歲以上長輩明天要接種，全採網路預約，不受理現場掛號，且務必至嘉義市專屬預約系統才算預約成功，預約時間從今10日下午2點到晚上12點止，此波未預約到的民眾，可至「疫苗預約系統平台」進行「意願登記」，待中央開放預約系統，1922將以簡訊通知預約接種。