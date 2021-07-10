專櫃人員確診 微風信義今休館1天清消 13:332021/07/10 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微風信義百貨。（微風提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼新光三越台北信義新天地A11、誠品信義店日前有專櫃人員確診後，台北市信義區再傳疫情，微風信義昨（9日）晚有專櫃人員確診，微風今（10日）證實昨晚閉店前接獲通知，有專櫃同仁疑似確診，同櫃位同仁經採檢均為陰性。 為考量員工與消費者的健康及安全，微風信義店遵循中央流行疫情指揮中心規定，立即於昨晚閉店後馬上進行消毒，今休館1天，再次加強館內外全面預防性消毒作業等各項防疫措施。 油電價減免措施 民進黨正國會立委今再喊話 黨魁因疫難產 藍請教內政部 #確診 #信義區 #微風信義 #休館 #專櫃人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專櫃人員疑確診！微風信義百貨今緊急封館大消毒 03:242021/07/10 生活 幼兒園停課照收學雜費 家長氣炸 04:102021/07/10 地方新聞 歐美線運價 旺季再探天價 04:102021/07/10 財經要聞 微解封 彰縣宗教場所仍不開放 04:102021/07/10 地方新聞 台灣人在大陸》兩岸防疫大比較 看看瀋陽這樣做 08:302021/07/10 兩岸徵文 王必勝揭指揮所運作秘辛 開會不重形式、勤跑現場是關鍵 11:432021/07/10 生活 華儲已2員工確診 感染源待釐清 04:102021/07/10 地方新聞 環南市場＋3 1例疑掛名搬運工 04:102021/07/10 生活新聞 洩油汙染補償 中油、琉球漁會達共識 04:102021/07/10 地方新聞 他月賺3萬當沖慘賠百萬是教訓 專家曝過往這男星負債1.6億下場 09:142021/07/10 財經 女大生打工10天車禍離職求償1萬 老闆娘傻眼：再不用法律系 11:182021/07/10 社會 生活熱門新聞 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 直播》新北＋13新莊暴增6例 侯友宜：在北市工作者傳給家人 - 生活 七月當心！印度神童示警3件事 疫情恐反撲 - 生活 冷氣開28度吹到流鼻涕！網曝降溫大絕招 台電也認證 - 生活 疫苗接種單日22.1萬創新高！陳時中：會持續往下開放 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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