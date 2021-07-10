繼新光三越台北信義新天地A11、誠品信義店日前有專櫃人員確診後，台北市信義區再傳疫情，微風信義昨（9日）晚有專櫃人員確診，微風今（10日）證實昨晚閉店前接獲通知，有專櫃同仁疑似確診，同櫃位同仁經採檢均為陰性。

為考量員工與消費者的健康及安全，微風信義店遵循中央流行疫情指揮中心規定，立即於昨晚閉店後馬上進行消毒，今休館1天，再次加強館內外全面預防性消毒作業等各項防疫措施。