中央流行疫情指揮中心宣布延長全國三級疫情警戒至7月26日止，自7月13日起有條件鬆綁森林遊樂區、植物園管制措施；溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區，因位處鹿谷鄉境內，經考量風險管理並尊重在地意見，13日起仍暫不開放一般民眾入園，僅開放已預訂園區內住宿設施之住宿旅客。

台大實驗林管理處指出，已預訂住宿入園遊客進入森林遊樂區，仍須遵守政府規定，包括全程戴口罩並避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離、實聯制及配合政府其他指引及規範。

為避免密閉空間傳播風險，溪頭及鳳凰自然教育園區13日起，暫不接受遊覽車入園停車，同時暫停電動車及志工導覽解說服務。

台大實驗林管理處強調，園區何時開放一般遊客入園？將視政府指引規範及國內疫情狀況進行滾動式調整，請遊客於出發前務必至台大實驗林溪頭自然教育園區網站查詢。