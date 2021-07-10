台北市內湖區三立電視台今（10日）傳出有兩名員工確診新冠肺炎，三立電視台表示，昨天晚間接獲通知有兩名員工 PCR篩檢為陽性，當晚立刻進行大樓清消，今日上午已安排同樓層所有員工進行 PCR篩檢，目前正等候結果。

三立電視台上月傳出《鄭知道了》節目工作人員的家人確診，所幸該同仁快篩與PCR皆為陰性，節目照常錄影。今天三立傳出有員工確診，對此，三立電視發聲明回應：「昨日(7/9)晚間接獲通知有兩名員工PCR篩檢為陽性，為落實嚴格防疫，已於昨晚立刻進行大樓清消，並於今日（7/10）上午，安排該樓層所有員工進行PCR篩檢，目前正在等候結果。確診員工皆為後勤人員，自覺有不適時已居家自主健康管理，目前已在檢疫所隔離治療。」

三立也表示因為確診員工是後勤人員，辦公的大樓跟攝影棚不同棟，所以不會影響戲劇拍攝跟節目錄影。而《天之驕女》也不會影響拍攝，因為確診員工位於3樓的辦公室跟他們是分流隔開的。

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