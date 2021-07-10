楊佩潔遇到生命中的大仁哥。（TVBS提供）

楊佩潔誇男友孫先生紳士正直。（TVBS提供）

楊佩潔愛情事業都得意。（TVBS提供）

楊佩潔今 （10）日公布已於8日登記結婚，成為人妻，甜蜜笑曝：「一切來得太突然，我到現在還在驚喜，把7月8日當結婚紀念日。」

童星出道的楊佩潔，外型甜美深植人心，在許多戲劇、節目嶄露頭角。近期於《女力報到》中飾演佩潔一角，表現亮眼備受觀眾喜愛，可說是愛情事業兩得意。

楊佩潔與男友孫先生僅交往5個月就閃婚，其實兩人已相識18年，形容他「像大仁哥，相當正直、紳士，在我身邊默默陪伴」。疫情期間完成人生大事，楊佩潔透露白家綺聽聞喜極而泣，藍心湄、徐小可、六月都很為她開心，獻上祝福。

楊佩潔說，與圈外老公孫先生登記前一晚，她和老公的同事聊到結婚話題，同事起鬨要兩人隔天去登記，沒想到男方立即去印出結婚證書，還毫無猶豫的簽下字，「當下覺得不過就是一張紙也不算數吧，所以我就跟著簽」。

隔天老公一早接她到戶政事務所，感性告白哭著對她說：「謝謝妳願意嫁給一個什麼都沒有的我。 」當下楊佩潔非常感動，認為他是對的人，踏進戶政事務所的當下非常不真實，想說：「是真的欸，我結婚了！」

楊佩潔登記結婚時，媽媽並不知情，從電話中知道後，先是祝福感性地說： 「妳的人生，只要妳過得開心就好。」令楊佩潔感受到媽媽對她的疼愛，但媽媽馬上話鋒一轉，帶點生氣責備：「妳是在玩家家酒嗎！？雙方家長都沒有見過面，而且你還用電話通知我，我嫁女兒是要嫁得慎重，怎麼可以這樣就嫁出去。」足見媽媽對女兒的不捨與疼愛，但仍支持女兒決定。

楊佩潔談起與老公18年前認識的淵源：「他是透過共同朋友拿到我的聯絡方式搭訕我，認識之後他很貼心，每天從新店來回蘆洲溫馨接送，那時我們準備填大學時，他還陪我去拍證件照、開戶，還讓出自己的大學簡章，就像大仁哥陪在我身邊，不過當時他明明知道還有別人追我，卻又遲遲不表示，後來我就跟別人在一起了。」18年後兩人再次一起拍證件照，竟是為了要在彼此配偶欄填上名字，別有意義。

楊佩潔與老公交往前，長達7年單身，儘管有人追仍沒讓她點頭答應，笑說：「《女人我最大》的聯誼單元嘉賓幾乎都有我，但每當我問唐綺陽老師愛情運，她總會虧我事業心太重。」

楊佩潔表示，有與藍心湄分享好消息，透露過去藍心湄總是納悶這麼可愛的女孩怎麼沒對象，疫情間聽到喜訊很為她開心；好姊妹白家綺得知後喜極而泣。楊佩潔笑說：「電話中家綺姊一直哭，我還笑她是嫁女兒哦，其實是她一直認為我們會結婚，家綺姊知道我得到幸福，才這麼感動。」徐小可傳了兩大段滿滿都是尖叫的語音訊息，恭喜修成正果；過去曾介紹相親對象的六月則是冷靜聊起婚後夫妻關係經營，在粉紅泡泡中被拉回理性的現實面。