桃園市政府警察局桃園分局為強化社區治安營造力，落實「治安社區化」政策，在全國疫情三級警戒期間，仍致力於回應社區與民眾需求，9日19時至21時，透過遠距視訊連線的方式，召開全國首創「110年社區治安線上會議」。

線上會議由桃園分局分局長邱紹洲主持，特別邀請立法委員、市議員、區長、轄內79名里長、金融機構、各級學校、醫療院所、超商、社區管委會、宮廟及宗教團體、機關行號、加油站、各所民力團體等代表，以及轄區民眾踴躍上線，警察局局長陳國進亦率相關科室主管與會。陳國進亦於會議中表示防疫無法律假期，防疫、治安並重，轄區的治安、交通及為民服務不會因為疫情而停擺，警察會持續以行動還展現維護治安的決心，讓民眾感到安心。

全國正值疫情期間，警察除了防疫工作，更是站在第一線維護社會治安，保障民眾生命財產安全。邱紹洲表示感謝在疫情期間社會各界主動捐贈防疫物資支持警察防疫工作，對於三級防疫警戒期間，針對各項違反防疫規定案件查察取締，截至9日為止，計查獲「應停業休閒場所違規營業22件」、「室內（外）群聚案件32件257人」、「未依規定佩帶口罩906件」，後續仍將針對各項違反防疫相關違規案件積極稽查，以避免形成防疫破口。

接著，邱紹洲又表示，不管是什麼形式，透過社區治安會議，增加與民眾交流，傾聽鄉親的各項意見與需求，以實踐服務導向的社區警政精神，都是重要的！疫情期間讓網路世界連結更加緊密，民眾最常遇到的假投資、假交友、網路拍賣詐欺等案件確實有增加趨勢。另外，現又正值暑假期間，為保護青少年、學童在這段期間因沉溺網路而衍生的偏差行為及被害的發生，而為能了能讓青年學子能在暑假有個平安的假期，有鑒於此，桃園分局特別透過「線上視訊會議」方式，直接與民眾線上溝通，反映對警政的意見並給予建議，並利用這個機會，實施防詐騙、交通安全、婦幼安全等預防犯罪宣導，以強化民眾自我防衛能力及強化民眾免於被害之警覺性，減少受害機會，期盼可以警民一家，在警察同、義警民防及守望相助隊等民力合作協助下，讓桃園區的居民感覺更幸福、生活更舒適，攜手打造治安平穩、交通順暢的宜居城市。