北市松山區八德路四段106巷的復盛公園，10日上午驚傳有名男子輕生，嚇得民眾趕緊報警。

警方調查，死者為35歲謝姓男子，現場留有遺書，死者透露因長期精神狀況不佳，加上最近事業不順，遂有輕生念頭。警方已排除他殺可能，將報請檢方相驗。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980