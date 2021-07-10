北市公園驚傳男子輕生 疑事業不順想不開 13:552021/07/10 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市松山區八德路四段106巷的復盛公園，10日上午驚傳有名男子輕生，嚇得民眾趕緊報警。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區八德路四段106巷的復盛公園，10日上午驚傳有名男子輕生，嚇得民眾趕緊報警。 警方調查，死者為35歲謝姓男子，現場留有遺書，死者透露因長期精神狀況不佳，加上最近事業不順，遂有輕生念頭。警方已排除他殺可能，將報請檢方相驗。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 工程師看歐洲盃被迫加班崩潰坐路邊 外送員化身神人相助 人潮擁擠市場攤販未列疫苗優先名單 高嘉瑜批北市府漏洞百出 #北市 #公園 #驚傳 #男子輕生 #事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園機場上午驚傳火警 幸無重大災情 12:242021/07/09 社會 任達華女兒不只有110cm長腿 罕見露胸秀性感讓人驚豔 12:532021/07/10 娛樂 正妹不脫褲直接小便 父母誤認中邪送醫發現恐怖真相 07:492021/07/10 社會 議員爆北市8名幼教員僅7人可打疫苗 北市教育局回應了 12:102021/07/10 生活 女星16歲被潛規則狂哭踢鬧喊不行 痛訴對方年紀比爸大 00:162021/07/10 娛樂 比特幣崩盤惹怒合夥人 他遭當街擄走1通3秒電話驚險救回 11:052021/07/10 社會 虛擬貨幣投資平台內訌 男子遭毆打強索千萬元 12:302021/07/09 社會 新店大豐社福館將開辦公托 年底營運 11:532021/07/10 寶島 他月賺3萬當沖慘賠百萬是教訓 專家曝過往這男星負債1.6億下場 09:142021/07/10 財經 首屆2020客家歷史小說獎出爐 作品精采引人入勝 驚艷評審 11:582021/07/10 生活 立委費鴻泰籲北市府 振興虎林街商圈經濟活動 10:242021/07/10 政治 社會熱門新聞 她見男友手機肉麻訊息 得知小三身分超尷尬：我們正聊天 - 社會 女大生打工10天車禍離職求償1萬 老闆娘傻眼：再不用法律系 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 陸女爆汗回家瞬開冷氣秒睡 醒來耳朵「像塞棉球」聾了原因曝 - 社會 咬一口熱狗噴1萬5！IKEA店門口成檢舉熱區 11人脫罩爽吃悲劇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。