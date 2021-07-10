有網友在PTT發文爆料，台北市立萬芳醫院傳出封院，目前病患只出不進，可能有確診者，消息一出引發網友熱議，擔心疫情是否再次擴大，對此，萬芳醫院表示，有2名患者在專責病房接受二次PCR採檢為陰性解除隔離後，下轉至緩衝病房，因病情未改善，醫師在第三次及第四次採檢時，PCR轉為陽性反應，才將病房清空做清消，並無封院的情形。

護理師全國聯合會理事長高靖秋指出，「專責病房」是收治確診的病患，而確診者只要兩採陰就能轉出專責病房，而醫院不敢直接將專責病房解隔者送到一般病房，因此設置中繼站「緩衝病房」，如果14天還是採陰就可出院，而有2名患者解除隔離後送至「緩衝病房」後，在第三次及第四次採檢時PCR轉為陽性，因此病房需要清空做清消，但沒有封院一說。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前萬芳醫院沒有封院的情形，過去3天在同病房、同病室內先後有3名確診病患，因此匡列81名相關接觸者，包括工作人員12人、病患36人、陪病者33人，目前第1輪採檢都是陰性。

因應3人確診，院內相關人員要隔離或採檢，醫院也要進行降載，因此今天萬芳醫院是在執行降載，以利人力調配跟病房清潔消毒，希望網友不要再轉傳錯誤訊息。

萬芳醫院也發布聲明指出，有二位「疑似病人」於專責病房接受二次PCR採檢陰性解除隔離後，下轉至緩衝病房，因病情未改善，醫師進行第三次及第四次採檢時，PCR轉為陽性反應，故針對該病房所有病患、陪病者及相關人員進行再次的PCR篩檢，經採檢後其中一位陪病者PCR陽性反應。

院方表示，今日將該病房病人轉至其他病房進行一人一室隔離觀察，同步進行全病房清潔消毒工作，也澄清依指揮中心之規範處理，並配合醫療服務降載，並未封院。