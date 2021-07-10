台北1名跨性別女子小芳（化名）前年到1間科技公司面試，她表示自己上女廁，公司日後告至她若上班使用女廁，女同事會等她出來後才會進去，並詢問她可否到1樓使用無障礙廁所，她事後認為遭性別歧視向勞工局申訴，公司遭判須賠償30萬，提出行政訴訟抗罰，法院認為歧視事實明確，駁回請求，全案可上訴。

判決書指出，小芳在2019年透過人力銀行參與1間科技公司面試，應徵資訊工程師，她在自傳中表明自己是跨性別女同志，面試當中也向面試官告知她因為性別認同關係，在公司需上女廁，當下並未獲得明確答覆；不過她在面試後約1個月，收到公司信件回覆，公司表示若她要使用女廁，女同事們會等她出來後才進去使用。

該公司對小芳說，因為公司大樓沒有裝設無性別友善廁所，詢問小芳能否到1樓的的無障礙廁所如廁，小芳隔天回覆說公司的言論已涉及跨性別歧視，但之後就沒有再收到公司的連繫，就連她再度詢問面試結果也未有下文，因此決定向勞動局申訴該公司跨性別歧視，勞動局依法開罰30萬元罰鍰，公司不服提出行政訴訟。

該公司主張是小芳專業能力不符公司需求，廁所使用方式也是經過考量的折衷方案，且多數機構因未設有性別友善廁所，多以無障礙廁所代替，公司考量到無法滿足其工作環境需求而不錄用，具一致性、非歧視差別待遇；小芳說公司在面試後還傳訊息說「仍有可能符合相關企業其她職缺」，且提供廁所使用方案，代表公司不錄取原因並非能力不足，而是跨性別歧視。法官也認為公司確實因性別認同問題間接對小芳作出不利結果，駁回公司訴求，可上訴。