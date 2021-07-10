文華國小接種站是由苗栗弘大醫院承辦，動員近30名醫護人員。（謝明俊攝）

幼兒園教職人員非常高興能提早接種。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌特別到場視察施打疫苗情況，並感謝弘大醫院協助施打作業。（謝明俊攝）

幼兒園教職人員多數是年輕族群，非常高興能提早接種。（謝明俊攝）

苗栗縣10日開始對全縣公私立幼兒園的教職員施打莫德納疫苗，全數1929人分別在頭份市東北角餐廳及苗栗市文華國小等2處大型接種站施打，將以1天的時間完成。接下來，施打的範圍將擴大到國小及國中教職員，目前教育處已先行通知國小造冊送教育部核備，如果疫苗足夠，可望在8月初開始施打。

這次對幼兒園及托育機構教職人員施打疫苗，是列為第7類施打對象，屬於「維持國家關鍵設施或維持社會正常運作必要工作人員」，經造冊送教育部認定核可後，配發疫苗施打。

教育部之所以會將幼兒園列為教育單位中最早施打對象，主要是考量到過去公私立幼兒園並無寒暑假，7月暑假後仍持續開課協助照料幼兒，而兒童課後照顧服務中心則提供家家暑假期間照顧子女的需求，所以列為優先施打對象。

苗栗縣排定10日全天替全縣近2千名幼兒園教職員施打，並開設大型接種站集中施打，以節省人力時間，苗北地區在頭份市東北角餐廳，包括頭份、竹南、三灣、南庄等鄉鎮市，由頭份市重光醫院負責。苗南地區則在苗栗市文華國小活動中心，涵括剩餘的14個鄉鎮市，由苗栗市弘大醫院負責。

中央宣布開放微解封後，幼兒園及兒童課後輔導機構並未同步解封，已引起許多家長不滿抗議，因此，為應中央可能隨時同意幼兒園復課，苗栗縣長徐耀昌決定提早施打作業，以讓幼兒園教職員們能做好準備協助照顧小朋友。

10日上午，徐耀昌偕同議長鍾東錦，分別前往東北角餐廳及文華國小視察，許多幼兒園老師們都感謝縣政府爭取疫苗給她們打，還安排如此舒適的場所，老師們認為要先保護好老師，才能讓老師們能夠照顧好小朋友。