民眾發起疫苗正義行動 車隊繞總統府怒吼「給我疫苗」

由醫師蘇偉碩等人發起的「給我疫苗行動聯盟」，今(10日)發起「繞行匡圍總統官邸，給我疫苗小民行動」，蘇偉碩指出，下午2點半起的車隊繞行只是一個開頭，希望總統方面行政方面有善意回應，讓民眾有足夠好疫苗可以打，且台灣民間經濟受不了繼續三級警戒，網路已經有鄉民說是「偽」解封，歸根到底還是跟今天總訴求有關，就是拜託蔡英文手放開、給我們疫苗。

關於微解封政策，蘇偉碩提及，很簡單講餐廳可以內用，但到公園要戴口罩，這邏輯不通，但也知道台灣民間經濟受不了，網路已經有鄉民說是「偽」解封，但就是並未解封，其實歸根到底還是跟今天總訴求有關，就是拜託蔡英文手放開、給我們疫苗，讓國民都有機會打到疫苗，恢復正常生活，這是國民基本要求，若不重視，相信人民未來會越來越大聲，一定讓人人都有疫苗可打。

蘇偉碩指出，指揮中心手上疫苗不足，事實上都影響防疫效果，民生經濟也無法解封，民生經濟越來越困難，今天繞行指是一個開頭，希望總統方面行政方面有善意回應，讓民眾有足夠好疫苗可以打，若得不到善意回應，後面一定會再展開相關活動。

另外，蘇偉碩也在臉書寫下，沒有足夠的疫苗，台灣無法「微」解封，只能「偽」解封！這次行動是一個悲傷的抗議，因為治國者的私心與失誤，一再延宕阻擾疫苗的採購與進口，使得七百多人白白失去寶貴的生命，還得不到政府誠摯的道歉與補償，要終止這樣悲劇再繼續不斷發生，人民必須勇於行動，敢於為所愛的人們鬥爭，堅決向統治者發出明確的聲音，「給我疫苗！別再阻撓！」「Vaccines for All」，會在車上綁上哀悼與抗議的黃絲帶，請也一起繞行匡圍總統官邸的朋友們，在車上一起繫上黃絲帶。