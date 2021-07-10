大聯盟官方臉書讚嘆，大谷翔平愈來愈像個怪物而不是人類了，他10日轟出的個人本季第33號全壘打，直上了水手主場右外野最上層看台，打到水泥牆再彈回下層。自從水手隊1999年開放這座T-Mobile球場以來，包括大谷在內僅有6人能把球轟到這個高度，天使隊厄普頓(Justin Upton)在休息區看到這球，驚訝地把帽子摘下來，用手抱頭、張大著嘴不敢置信。

The perfect reaction to that Shohei homer. 😱 pic.twitter.com/KE4yrsQF2b — MLB (@MLB) July 10 2021

大谷翔平本季第33轟。（MLB臉書）

早在2018年大谷的新人王球季，他就在洛磯主場練習時把球轟到最上層觀眾席，打擊教練索蘭托(Paul Sorrento)當時就說：「我們的下巴都嚇得掉下來了。」卓奧特(Mike Trout)誇讚：「如果你們沒看過大谷的打擊練習，一定要去看他打全壘打大賽。他直線揮擊的怪力有夠扯。」

退役球星A-Rod曾以影片教學解釋，轟出全壘打的最好方法是直線揮擊，而不是把球棒從下方用弧線撈上來。「兩點之間的最短距離是直線，直線揮擊，像是用球棒去斬你的球，才能確保你有最快的揮棒速度和最強的力道。」

依照大聯盟的數據計算，大谷這轟如果沒被球場擋住，預估可飛行463呎（141公尺），一般全壘打牆距離本壘板大約在400呎左右，大聯盟官推驚嘆大谷這球「轟到月亮上了」。當時最上層看台僅有3位觀眾，他們眼看著那球愈飛愈近，最後竟迎面而來，用粗話大喊「這怎麼可能」。去年6月大谷在IG上傳拉舉訓練影片，他可以舉起495磅（224.5公斤），難怪不需要「彈力球」他也能轟那麼遠。