埔里鎮立圖書館13日起，開設單一窗口預借閱讀服務，還有針對學齡前及國小學童提供書袋借閱。（埔里圖書館提供）

埔里鎮長廖志城歡迎鄉親踴躍利用線上預約借書，在緊張的防疫期間，享受快樂微閱讀的時光。（埔里圖書館提供）

中央流行疫情指揮中心將三級警戒延長至7月26日，但同意社會教育機構等場所實施適度開放措施微解封。埔里鎮長廖志城說，因防疫閉館2個月的埔里圖書館得以重新開館，將提供單一窗口預約借閱服務；歡迎民眾及親子利用線上預約借書，在緊張的防疫期間，享受快樂「微閱讀」時光。

廖志城指出，埔里圖書館為配合新三級防疫警戒期間適度開放措施，經過多日籌備規劃，將於13日起，推出「防疫微解封、快樂微閱讀」單一窗口書香預約的借閱服務外；並溫馨推出「噗哩愛看書‧閱讀袋著走」順借好書服務。由館員精心挑選優質適合「0～6歲」、「國小一～三年級」、「國小四～六年級」親子共讀的好書高達85袋，暑期仍能享受閱讀時光與樂趣。

埔里圖書館表示，自7月13日起展開的「防疫微解封、快樂微閱讀」書香預約借閱服務，歡迎民眾在家中先上網到【埔里鎮立圖書館網站】，於網站右上處點開「館藏查詢」後，即可進入搜尋館藏預約借閱的書，並填寫於Google表單，即可輕鬆完成預約借書，每次借閱上限為10本。完成預約隔日起3日內到館取書，逾期視同放棄。

埔里圖書館長蘇麗雯說，為配合及協助各校學童完成暑假期間的閱讀作業，埔里圖書館也特別推出「閱讀袋著走」的便利順借服務，由資深館員精選優質適合「0～6歲」、「國小一～三年級」、「國小四～六年級」親子共讀的好書高達85袋，歡迎鎮民多加借用，有書香陪伴，相信定能解緩緊張的防疫生活。

蘇麗雯強調，疫情期間除人員管制，書籍也加強防疫，只要讀者還書，會先以次氯酸水噴霧為書籍清潔消毒，再送入紫外線殺菌箱後，才會再上架供借閱，民眾可以安心閱讀，歡迎鎮民多加利用。