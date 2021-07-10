花蓮定置漁場受限外籍移工無法入境，漁工短缺，縣府已向中央部會反應，穩定相關產業的經濟收入，保護具有歷史與傳統文化的定置漁業產業。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮定置漁場年產值逾1億元，但受到疫情影響，東南亞及漁工短缺，業者轉而提高待遇，以月薪超過5萬元慰留大陸漁工，並大舉招募台灣漁工加入，但人力依然吃緊，業者無奈表示，若再繼續缺工，9月即將到來的捕魚期恐面臨無人捕魚窘況，漁獲供應也將出現短缺。

台灣遠洋及沿近海漁業，高度仰賴外籍移工，其中又以印尼籍漁工占多數，受疫情影響，中央限縮各產業移工來台政策，並暫停移工轉換雇主作業，7月1日雖優先恢復外籍家庭看護及幫傭，可轉換由家庭類雇主持續聘僱，但其他產業移工仍受限，漁工缺人問題依舊存在。

「花蓮縣大量倚靠外籍移工作業的定置漁業首當其衝！」花蓮林姓定置漁場業者說，花蓮有7家業者僱用外籍移工，但受限中央疫情限額影響，自去年初陸續申請印尼及越南籍漁工，迄今超過1年半完全雇不到人，大陸籍漁工也因2年未歸國而提出返鄉，在雙重壓力下，業者提高待遇，每月本薪加上獎金可領5萬多元，盼能先留人。

各國疫情仍然嚴峻，東南亞漁工入境仍存在不確定因素，因此業者同時也大舉招募台灣漁工，並祭出高薪，不過台灣漁工意願不高，人力仍無法補足，憂心若再繼續缺工，9月開始的捕魚期恐將無人捕魚，恐影響全台漁獲供應。

花蓮縣長徐榛蔚表示，定置漁業可謂花蓮縣最具經濟價值的重要漁業產業，縣境內核定3處定置漁業權區、13組定置漁網，2020年統計年產值達新臺幣1億6729萬元，農業處已收到台灣省定置漁業協會反應，將會全力協助向中央部會爭取讓產業運轉順遂。

農業處長吳昆儒指出，已發函向中央說明並表達爭取協助，立委傅崐萁國會辦公室也積極協助縣府持續向中央相關部會反應，倘若定置漁業無法正常運作，導致花蓮縣定置漁業將被迫退場嚴重性，請中央部會應早日擬定人力缺口造成產業損失的相關措施。