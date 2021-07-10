華航貨運站1員工（案15221）感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心展開「華儲專案」，匡列應應採檢2628人，已採檢2602人，其中2601人陰性、1人陽性，該員工的3位家人確診，但指揮官陳時中認為，整體還算穩定。

指揮官陳時中表示，華儲案的指標個案（案15221），匡列應採檢2628人，其中2601人陰性、1人陽性，其餘6人檢驗中；而指標個案的同住家人有5人，其中3人陽性、2人陰性。

陳時中指出，華儲專案的職場方面，只有1例陽性確診，顯示職場上看起來相對穩定。