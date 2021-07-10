北市市場群聚告一段落，中央流行疫情指揮中心今宣布，目前北農一市、二市及環南市場的疫情受控，「聯合前進指揮所」任務告一段落，宣布今日解編。

指揮官陳時中表示，7/2成立「聯合前進指揮所」以來，現在已經邁入第9天，7/1-7/3之間，一市共採檢6075人，二市採檢2658人環南市場採檢2786人，檢出陽性的一市19人、2市2人、環南市場40人。

陳時中表示，而7/8、7/9 第2次採檢，一市採檢2249人，其中1人陽性，環南市場則採檢2422人，其中有3人陽性。3個市場的攤商及社區的採檢，不管是萬達、濱江，全數都是陰性，7/1-7/3之間的陽性率是百分之0.44、7/8-7/9的陽性率則是百分之0.08。另有321人被匡列。

整體而言，陳時中表示，3個市場看起來疫情改善，但是下禮拜篩檢還是會持續。今日和北市府聯絡後，認為「聯合前進指揮所」的任務告一段落，疫情在3個市場受控，持續匡列處理就能控制住，宣布聯合前進指揮所今日解編。