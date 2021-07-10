台南市6月初才在北區西門路3段某棟套房大樓內，查獲6名越南籍應召女子因受新冠肺炎疫情影響南下接客，9日深夜又在同棟大樓查獲1男1女性交易，住在新北市的大陸籍程姓女子7日入住，兩天內狂接6名男客，台南市衛生局急將程女送篩檢，初步結果為陰性。

全台特定行業受疫情影響維持暫停營業，色情業者卻已提前自行「微解封」，透過臉書吸引男客加會員，再透過line的色情群組仲介攬客。

警方9日接獲線報，西門路三段1棟大樓8樓套房有色情交易，驚見與6月初查獲性交易案件為同棟大樓，當晚突襲臨檢，在8樓走廊就聽見程女的呻吟聲，當場在房間查獲她與男客全裸從事性交易，全案依社維法及傳染病防治法送辦。

39歲程女為已取得台灣身分證的大陸籍女子，家住新北市，7日透過line的群組仲介，千里迢迢到台南，住進西門路三段1棟大樓8樓套房，兩天接客6人。她落網後表示，因為疫情3級戒嚴太久，生活困苦兼差，每次交易2500元，可收取800元酬金。

程女為了淘金，不惜從北台灣南下瘋狂接客，警方不敢大意，將她與男客交給台南市衛生局送醫院篩檢，兩人初步皆為陰性。

有8大業者表示，不只應召女子跨縣市性交易，受疫情停業影響的酒店與舞廳小姐，最近也為了維持收入與生活開銷鋌而走險，流竄到各家附設KTV的汽車旅館陪客，甚至提供跨縣市服務。

警方表示，政府雖最近實施微解封，特定行業仍應暫停營業，警方對相關特定行業將持續防疫查察，防疫絕不鬆懈，防堵地下色情成為疫情破口。