全國三級警戒將屆滿2個月，失智症患者的照護壓力也達到臨界值，民間團體聯合發起一人一信給總統要求「還我日照與失智據點」，呼籲政府盡速解封日照及失智據點。對此中央流行疫情指揮中心回應，下周三會朝開會議，研擬如何放寬。

家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、老人福利推動聯盟、台灣居家服務策略聯盟聯合呼籲，全國547家長照2.0日間照顧中心，494家失智據點已封鎖將近2 個月，2.4 萬家庭快崩潰，呼籲政府盡速解封。

陳時中說明，65歲以上疫苗注射，預計到7月15日時，有意願的民眾都可以打得到，，因此會達到群體防疫效果，因此下周三會在研議有關長者照顧單位，將如何解封。

四大團體共同呼籲，日間照顧中心工作人員與收托者大多已完成疫苗接種，再搭配「減半收托」等管控措施，沒有理由不開放；而失智據點的工作人員、收托對象則應列入疫苗優先接種對象。