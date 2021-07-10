幼兒園不解封，讓許多家長超崩潰，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上解釋，5/23至5/29達高峰，共80名幼兒確診，7/4至7/10降為8人，雖然數字下降，但幼兒做好隔離是有困難的，因此才決定延用教育部先前的規定。不過，根據規定若家長因故無法照顧，園方應派人協助幼兒到園用餐、照顧的服務。

根據中央流行疫情指揮中心統計幼兒（0-6歲）染疫數據，5月9日至15日，共有18名小朋友確診，5月23日至29日達高峰共84人染疫，後來則逐漸減少，到7月4日至10日間，已減至8人。雖然個案數減少，但指揮官陳時中表示，0-6歲小朋友染疫的佔比越越來越高，主要是因為母數變小。

發言人莊人祥說，5月9日至15日的母數是1491人，而5月16日至22日的母數為3314人，之後就一直減少，到7月4日至10日，母數就減至100人。因此，0-6歲小朋友染疫的佔比，也從5月一開始的1.2%，上升到7月初的8%。

陳時中說，小朋友要做好隔離有困難，因此目前仍決定延用教育部在5/18公布的規定，5月19日起，公私立幼兒停止到園、停止暑假補課為原則，而教職員工以到園為原則，如果有家長因故而無法照顧幼兒，園方應派人輔助幼兒到園用餐，並提供照顧的服務，且醫護子女應優先。

陳時中也說，小朋友群聚的可能性高，且要做好區隔會有困難，如今確診個案數雖然比較少，可以稍微放鬆過，但也不能太鬆懈，家長若有照顧困難，可以和園方聯絡，但送到幼兒園的人數還是要少。

另有家長表示，補習班是否能比照辦理，因為小學生也有被照顧的需要。對此，陳時中表示，他理解，也許人數不是很多，如果不違背相關的規定，進行1對1的指導，雙方都有信心的話，也許教育不能做考慮，當詳情都是由主管單位來決定。

北市開放公托，是否違背中央規定。陳時中表示，基本上在教育部的規定，當然在地方政府，也會根據需要，針對這個原則進行開放，就符合原則，但提醒幼兒園防疫不容易，引發群聚會比較不好控制。