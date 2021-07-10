現場採分區、分流、分時段方式，整體作業十分流暢。（李金生攝）

現場採分區、分流、分時段方式，整體作業十分流暢。（李金生攝）

楊鎮浯縣長針對坊間謠傳非金門籍可到金門施打疫苗，導致機場人潮擠爆一事，嚴正澄清「這是一個錯誤的訊息！」（金門縣府觀光處提供）

金門機場採總量管制，每日的運能低，今天到站旅客僅195人。（李金生攝）

金門機場採總量管制，每日的運能低，今天到站旅客僅195人。（李金生攝）

金門機場往來旅客做好防疫保護，全力守護金門淨土。（李金生攝）

金門縣拚疫苗覆蓋率，今天在金城縣立體育館的大型接種站再開打莫德納，對象是第1至8類及第9類第二項者，預估全天接種1100人。楊鎮浯縣長也親上火線，澄清絕無非金門籍到金門搶打疫苗，人潮擠爆機場的情事，強調縣府會視疫苗數調整開放接種對象，請鄉親們放心。

縣府今天在縣立體育館開設的大型接種站，專打莫德納疫苗，現場採分區、分流、分時段方式，整體作業十分流暢。1位年輕的幼教張老師開心表示，大型快打站環境舒適，她對金門防疫打100分。

專程到場關心的楊鎮浯縣長，也針對坊間謠傳非金門籍可到金門施打疫苗，導致機場人潮擠爆一事，嚴正澄清「這是一個錯誤的訊息！」

楊鎮浯說，縣府7／8開放「金門縣籍」40歲（民國70年12月31日以前出生者） 至49歲鄉親可施打AZ疫苗；另依中央7／8公告「COVID-19 公費疫苗預約平台」系統，開放到第10類的50-64歲成人可意願登記，因此年滿50歲者即可就近在居住所在地施打，不需特別趕到金門打。另目前仍維持3級警戒，金門機場採總量管制，每日的運能低，如昨（7／9）到站僅5班次、342人，因此並無謠言所指擠爆機場的現象。

縣府也表示，現階段仍是第3級警戒，請民眾依照中央疫情指揮中心指引「減少人流的移動」，未來縣府也會視中央提供的疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象。