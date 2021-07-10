詹姆士採韭菜。（八大提供）

詹姆士用在地食材做料理。（八大提供）

詹姆士居家防疫期間，經常透過線上分享料理，與觀眾一同宅在家裡做菜，在三級警戒前，曾隨著八大第1台《詹姆士出走料理》前往桃園大溪，拜訪集結各式料理的快餐車聚落，其中，詹姆士被美味快餐車的手工漢堡激發出料理靈感，利用大溪名產「豆干」取代麵包，再結合當地盛產的韭菜，做出中西合併的創意漢堡。

為了備齊食材，詹姆士親自出馬採收韭菜，眼看協助指導的達人俐落地沿著土面、割下韭菜，詹姆士一邊彎下身子跟著動作，一邊嚷著：「年輕人說這樣很療癒，我們老人家是蹲不下去啦！」有感而發的一段內心話，瞬間笑翻眾人。

看到五花八門的餐車讓詹姆士一度心癢，他透露自己一直也很想有一台快餐車，「因為這樣就可以走到哪邊，看那邊有什麼特產，就做一些食物的結合，也能和當地人交流互動！」他表示，理想中的快餐車是具備越野功能，這樣才能上山，也可以開到海邊，無奈如此夢幻的快餐車造價太高，所以尚未完成這個願望。

隨後，詹姆士再到百年老店見習豆干的製作過程、嘗試手作豆腐，巧手做遍各式料理的詹姆士跟著資歷長達70多年的師傅學習做豆腐，一度被糾正調整步驟，讓詹姆士忍不住搞笑自嘲：「我每次在跟長輩做這種傳統的東西，我就只有一個字形容我自己，就是『蠢』！」《詹姆士出走料理》每周日晚間8點在八大第1台播出。