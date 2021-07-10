環南市場7月2日PCR篩檢後發現41人確診，無黨籍立委林昶佐在現場砲轟台北市市長柯文哲，卻遭環南市場自治會會長林勝東反嗆，引發各界關注。事隔一周，台北市副市長黃珊珊今日（10）還原時間序與事件始末，透露在自治會徹夜全程協助下，當日早上7點攤販已陸續清空攤位並回家，早上8點前皆已處理完畢，「想看戲的人應該很失望！」除感念自治會幹部與會長一夜沒睡，更直言「希望大家來幫忙不是來口水」。

黃珊珊今日在臉書發文，還原當日環南市場案事發時間序：

1:27，幕僚通知環南市場41例陽性，台北市市長柯文哲指示休市；市場處同仁及北農專案指揮官許家禎到現場一一協助確診者20餘人轉送到安心檢疫所，其餘在家者都一一聯絡並轉送安心檢疫所。

6:59，黃珊珊發訊息通知醫福會執行長王必勝篩檢結果及處理狀況。

7:00黃珊珊到現場，7:30攤商清空，8:00環保局及化學兵進駐清消。

8:51，處理告一階段後，黃珊珊打電話給王必勝，說明休市及匡列等後續處理狀況，黃趕回市府向市長報告處理狀況。

9:45，衛福部部長陳時中打電話給黃珊珊並轉給柯文哲，開擴音，內容是成立聯合前進指揮所，11點多開會討論，農委會主委陳吉仲為聯絡人。電話掛完黃立刻要求幕僚聯絡民政局者找適當場地開會，經回報安排萬華區公所12樓。

9:57，接獲陳吉仲來電，告知已找好區公所場地，陳請黃珊珊將地址傳給他，黃以簡訊方式傳萬華區公所地址給陳。

10:09，王必勝簡訊通知陳時中指示：「在環南市場現場室外簡單即可。」

10:12，黃珊珊回：「我有找好區公所場地。」

10:13，王必勝回：「指揮官堅持去環南，站著講就OK。」

10:14，黃珊珊回：「好。」（同時轉知府內幕僚）

11:20，到現場（之後就是直播的記者會）。

黃珊珊指出，重點是當日從凌晨起，市府同仁徹夜進駐環南市場，穿防護裝備進入市場一一將確診者轉送到安心檢疫所，健康服務中心同仁連夜展開41人的後續關懷及疫調工作，早上7點她到現場時，攤販已經陸續清空攤位並安靜回家，自治會徹夜全程協助，沒有人吵鬧。8點環保局與化學兵準時進入清消，完全清空靜置，等到11:30中央到現場開記者會時，攤商幾乎全部都已經撤離回家，確診者與居隔者都被移置，沒有耽誤1分鐘。

對此，黃珊珊直言：「相信很多人以為早上，環南市場一定很亂，市政府應該會手忙腳亂，但其實我們8:00以前都已經處理完畢，想看戲的人應該很失望！」黃強調，外界都只看到記者會上政治人物的喧鬧，沒看到那一整晚自治會與市府各單位同仁的辛勞與恐懼，若不是自治會幹部與會長、市場處與市府同仁徹夜未眠的努力，相關事宜無法在時間內完成；沒人給市府掌聲就算了，對於自治會而言，「希望大家來幫忙不是來口水，也是很正常的事！」