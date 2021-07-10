台中市第五市場在大明街、大全街口是採自助式掃描登錄實聯制。（馮惠宜攝）

台中市傳統市場防疫疑走「放生」式路線，有民眾到南屯市場走了一圈都找不到可掃實聯制的條碼，向市議員鄭功進反應，鄭功進表示，依規定公有市場出入口應有專人協助管理民眾落實實聯制，市府目前引進「安心就業」人員入駐，怎麼可能連最基本的實名制，都做得不確實，果真如此，台中市真是再創佛系管理防疫奇蹟了。

雙北多處爆出市場群聚感染，環南市場群聚案也還在延燒，台中日前十甲旺市場一麵攤也爆出親友群聚感染，但民眾卻質疑台中市傳統市場分流和防疫管理是走放生式路線，委由各市場管委會管理卻不做稽查督導。

日前建國市場被爆出假日湧現潮，目前市場已在每個入口從9點到11點排專人進行管理，勸導民眾要落實實名制；另，百年市場第二市場則是在入口處設有QR-Code和一本薄子讓人民眾自行掃描或登錄，第五市場外圍只有在大明街、大全街口擺張桌子讓民眾自助式登錄或掃描，裏頭市場每處入口也都有張貼QR-Code條碼。

唯在南屯市場，轉了好多地方卻未發現入口有設置實聯制掃描的資訊，問了幾個攤商，有攤商反應南屯市場幅員太廣、難管理，更有攤商反應，她也不知道那裏可掃描或登錄，更不用說要他們去落實要求顧客量體溫、消毒及填資料等其他防疫作為。

鄭功進表示，若南屯公有市場的管理真的如此「佛系」，會遭殃的恐怕是全台中的市民，連由市政府自主督導的公有市場，都是用如此佛系的管理做法，要如何以身作則，要求其他的民有市場及攤販夜市配合？

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也說，防疫當前、人人有責，病毒不會跟你分公、民有，在這個緊要關頭，希望市府能優先在預防疫情擴散，這項「救命」業務，也有超前部署的格局與作法。