1名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，北市信義區中午1點半左右，在忠孝東路五段、大道路、中坡南路附近有一部分範圍停電，而松壽路、松智路、松勇路、信義路五段也有一帶部分停電，目前台電已接獲通知處理中，據網友留言表示，2點10分左右松壽路、松智路、松勇路、信義路五段已恢復供電。

據網友表示，停電原因線路故障，台電目前正在搶修中，已陸續恢復供電。