北市信義區大停電A13一片黑 台電線路故障搶修中 14:342021/07/10 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，北市信義區中午1點半左右，在忠孝東路五段、大道路、中坡南路附近有一部分範圍停電，而松壽路、松智路、松勇路、信義路五段也有一帶部分停電，目前台電已接獲通知處理中，據網友留言表示，2點10分左右松壽路、松智路、松勇路、信義路五段已恢復供電。 據網友表示，停電原因線路故障，台電目前正在搶修中，已陸續恢復供電。 微解封日月潭開放碼頭 遊客中心及停車場維持4成容留量 環南市場＋3 1例疑掛名搬運工 #停電 #北市 #信義區 #線路 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南科LM區車位難找 新增1停車場 04:102021/07/10 地方新聞 北市公園驚傳男子輕生 疑事業不順想不開 13:552021/07/10 社會 地方期盼 更名泰山國民運動中心 04:102021/07/10 地方新聞 專櫃人員確診 微風信義今休館1天清消 13:332021/07/10 生活 憂新北仍有隱形傳播鏈 侯友宜視察大賣場：防疫持續加強 12:512021/07/10 生活 新店大豐社福館將開辦公托 年底營運 11:532021/07/10 寶島 北市衛生局證實信義微風有櫃姐確診 居住在新北市 13:042021/07/10 生活 憂通膨 高資族捧現金轉進房地產 04:102021/07/10 財經焦點 冷氣開28度吹到流鼻涕！網曝降溫大絕招 台電也認證 12:402021/07/10 生活 微解封一國多制 全台慌亂 一水之隔 台北看電影新北不准 餐廳內用 六都僅台南解禁 04:102021/07/10 焦點要聞 議員爆北市8名幼教員僅7人可打疫苗 北市教育局回應了 12:102021/07/10 生活 社會熱門新聞 她見男友手機肉麻訊息 得知小三身分超尷尬：我們正聊天 - 社會 女大生打工10天車禍離職求償1萬 老闆娘傻眼：再不用法律系 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 陸女爆汗回家瞬開冷氣秒睡 醒來耳朵「像塞棉球」聾了原因曝 - 社會 咬一口熱狗噴1萬5！IKEA店門口成檢舉熱區 11人脫罩爽吃悲劇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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