美國佛羅里達州一棟12層公寓大樓上月坍塌，官員今天表示，9樓住戶的黑貓「賓克斯」（Binx）在事故中生還，平安無事回到家人懷抱。

屋齡40年的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）6月24日凌晨突然坍塌。官員今天表示，死亡人數增至79人，其中53人已確認身分，仍有61人下落不明。

不過，有人昨夜在事發大樓瓦礫堆附近發現一隻像是「賓克斯」的黑貓，送到貓咪救援團體The Kitty Campus在邁阿密海灘（Miami Beach）附近的機構。The Kitty Campus共同創辦人伏拉塞克（Gina Nicole Vlasek）在臉書上分享相關影像。

美聯社報導，伏拉塞克表示，一名先前住在香普蘭大廈南棟的居民今天到機構來認貓，確定這隻貓是她養的。

伏拉塞克寫道：「我們非常感恩能幫上小忙。」

邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文卡瓦（Daniella Levine Cava）今晚在記者會上說，一名在坍塌大樓附近餵貓的志工認出「賓克斯」。

萊文卡瓦說：「我很高興今天這個小小的奇蹟能為一個悲傷的家庭生活帶來一些光明，也希望在這場可怕的悲劇中，為我們整個社區提供一個亮點。」

萊文卡瓦表示，動物管制員會繼續尋找其他可能生還的寵物。