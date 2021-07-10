【LIVE直播】新北市疫情記者會｜2021.07.10

新北市10日新增13人確診，其中1名在北市信義微風工作的櫃姐昨（9）日確診，經調查居住在新北市，新北市衛生局昨緊急通知北市衛生局後展開疫調，並匡列2名接觸者居家隔離，另有7名短暫接觸有採取防護措施（戴口罩）者則自我健康管理，信義微風百貨10日全館暫停營業1天清消，詳細情況市長侯友宜在直播中說明。

侯友宜表示，新莊區今日增加6例，原因為1位民眾在台北市工作遭感染，因為家裡住了7人，造成家庭群聚感染6名家人；此外今日13例確診者中有11例與台北有關，中和有1人是在北農採買食材，林口有1人是在台北的公司上班，找其姐姐時遭感染，另外有台北某醫院的確診者傳染給同房病友，而中和1例則是與先生都為北農菜販。

因應中央宣布13日起微解封，侯友宜表示，新北市除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放，餐飲禁內用、限外帶；未來還有2個禮拜在警戒三級，新北市會分階段、分梯次滾動式檢討，7月19日若把防疫做好，隱形傳播鏈獲得阻絕和疫苗施打率不斷提升，會把新型態安全生活指引告訴市民。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。