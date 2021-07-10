中央流行疫情指揮中心近期宣布「微解封」，而3級警戒也延長到7月26日。為因應未來解封需求，健保署「全民健保行動快易通│健康存摺」APP上推動「通行證」服務，開放民眾查詢接種疫苗、檢測的紀錄，不管檢測陰性或陽性，都會顯示，亦有機會作為未來疫苗護照的模板。對此，指揮官陳時中表示，該APP最大的改變是把身分證字號弄到上面去，讓各單位可以儘量運用，但還不是公證的，認證還需一些手續。

健保署長李伯璋昨日表示，該「通行證」是為因應解封後的需求做準備，可查詢民眾在何時接種疫苗、何時接受檢測，且檢測結果不論陰性或陽性，都會顯示。未來民眾在活動時，只要出示手機「秀一下」即可，相當方便。

陳時中對此進一步說明，健保署是站在服務的角度，把相關紀錄列在一次性看得到的欄位，最大的改變是把身分證字號弄到上面去，讓各單位可以儘量運用，但還不是公證的，認證還需一些手續，認證的我們還在積極在做，可運用健保資料和其他資訊系統，目前我們還在研議中。

近期有民眾持AZ疫苗接種證明前往大陸，卻因上面顯示的年份是民國年，且「AZ」2字為簡稱，而被阻擋。對此，陳時中表示，名稱或是國名，大家很容易辨識，為了避免干擾，建議民眾在出國前準備符合國際需要的疫苗接種證明，和當地詢問一下規格，因為目前沒有國際通用的護照，詢問一下規格才會方便。