苗栗縣將從7月12日開放65歲以上長者施打莫德納疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣10持續「嘉玲」，但新增1名確診死亡案例，這名71歲的女性，有高血壓、心血管疾病及糖尿病史，6月18日確診，採檢時無症狀，因隔離期間發生其他疾病轉至外縣市醫院治療，7月7日治療無效宣告死亡。

苗栗縣在接種疫苗方面，全縣截至7月9日止已完成5萬8709人次接種，累計65歲以上人口（含原住民）已接種36156人次，目前65歲以上長者疫苗覆蓋率已達61.59％。

縣府表示，65歲以上長者們將在7月12到14日開放接種莫德納疫苗，即日起並開放全縣13家合約醫院及33家合約診所預約及接種65歲至69歲的長者接種莫德納疫苗，相關資訊已公告在縣府及衛生局所網站、FB。

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