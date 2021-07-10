孫情與嚴正嵐扮演爺孫。（七十六号原子、myVideo提供）

袁子芸（左）與嚴正嵐扮演閨蜜。（七十六号原子、myVideo提供）

《我的老闆是隻貓》監製潘心慧、導演姜瑞智率主演張睿家、嚴正嵐、李齊、袁子芸、唐振剛在線上視訊齊聚。（七十六号原子、myVideo提供）

《我的老闆是隻貓》監製潘心慧、導演姜瑞智率主演張睿家、嚴正嵐、李齊、袁子芸、唐振剛在線上視訊齊聚。（七十六号原子、myVideo提供）

《我的老闆是隻貓》監製潘心慧、導演姜瑞智率主演張睿家、嚴正嵐、李齊、袁子芸、唐振剛在線上視訊齊聚。（七十六号原子、myVideo提供）

首部奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》將播出，監製潘心慧、導演姜瑞智率主演張睿家、嚴正嵐、李齊、袁子芸、唐振剛昨晚在線上視訊齊聚，暢聊拍片過程小祕辛。

貓奴張睿家狂秀自家貓咪，李齊也拉他養的鸚鵡「阿鸚」入鏡，沒想到阿鸚怯場直接噴屎，李齊慌張說：「我可以去洗腳嗎？他噴了一大坨屎在我腳上！」讓全部人在鏡頭前笑翻。

《我的老闆是隻貓》由金鐘導演姜瑞智執導、金鐘編劇林珮瑜、犢影制作製作、七十六号原子監製，集結張睿家、嚴正嵐、李齊﹑袁子芸、唐振剛、孫情等人主演，首播一次連播3集，之後每週同一時間播岀2集，全劇共7集。

首播倒數，疫情關係無法直接跟粉絲見面，團隊特別規劃線上粉絲會，許久不見的演員們互相關心彼此的居家生活。張睿家表示近來運動量下降，擔心肌肉縮水，被李齊嗆聲說：「我最近很認真，現在可能可以打贏你喔！」

唐振剛也加入聊居家鍛鍊撇步，兩個女生被冷落在一旁，嚴正嵐申訴：「怎麼變成臭男生聊天室了？」大家趕緊問候兩個女孩過得如何？嚴正嵐表示正努力產出新專輯的最後一首歌，袁子芸則在機場候機，準備隨著新片飛往坎城影展，同門師兄唐振剛羨慕說：「我只去過土城啦。」一群人隔空打鬧，看得出感情深厚。

導演姜瑞智分享，台灣少有奇幻類型的劇，這部還加入甜寵，因此整體節奏要明確、角色要立體、愛情要深刻，他強調選角都是一時之選，這個組合絕對能帶給觀眾驚喜。

導演表示，張睿家、李齊很認真融入貓犬習性在表演中，唐振剛演蛇妖的陰暗邪惡也很到位，嚴正嵐沒養過貓，但她常在片場跟貓聊天，「我還以為把她逼瘋了」。導演也爆料李齊一有脫衣服的戲，盯場工作人員就瞬間變多，還有人想上前抹油。

聊起演出《我的老闆是隻貓》的契機，張睿家說自己養了4隻貓，這次終於接演到貓咪角色，可以百分百發揮平常對愛貓們的觀察，光看劇本就很興奮。嚴正嵐則一直想演類似《哈利波特》奇幻世界的戲，故事裡出現各種妖異就覺得很有趣，但她坦承甜寵橋段的肉麻台詞曾擔心會唸不出口，自嘲：「本人戀愛生活偏無趣一點。」

不過張睿家讓她很安心，兩人互動蠻有火花，張睿家說：「拍戀愛戲前，導演有找我們私聊，聊感情觀跟過去戀愛經驗，拉近彼此關係。」他賣關子說，人跟貓的戀愛有很多不同的化學效應，請期待這部劇的最終呈現。

嚴正嵐這次被張睿家、李齊、唐振剛三位不同類型的男神包圍，問起三位天菜要選誰？她羞喊，拍這部戲很多身邊朋友都說很羨慕，可以在現場看到他們，不只是劇情甜蜜，戲外還常看他們在拍攝現場舉啞鈴。

她爆料李齊會帶一個很大的啞鈴來健身，張睿家偶爾也會搶來舉，她左右為難：「三個都很好，選不出來啦！」導演跳出來解圍：「妳要選爺爺孫情也可以。」嚴正嵐秒接話：「爺爺可愛到爆炸，我想他年輕的時候應該不得了，可以幹掉大家。」天菜們只能敬老尊賢自動讓位。

張睿家劇中飾演潛伏在人類世界的貓妖，李齊則是身邊最忠誠的犬妖特助，有場辦公室偷吃寵物零食的戲，張睿家自爆「是真的吃」，甚至分給李齊一起吃，他解釋：「因為劇組準備的餐點偏重口味，但我們都有在健身、飲食控制，拍這場戲的時候，我看到很多貓零食，發現鈉含量低、調味淡，人也可以吃，鱈魚絲、魷魚絲都蠻好吃。」結果兩人拍攝時真吃，下戲還繼續偷吃，李齊讚不絕口說：「跟人類吃的零食蠻像，只是味道淡一些。」

劇中的寵物零食皆由「汪喵星球」贊助，主打台灣最健康安心的寵物品牌，希望讓家裡的「毛」老闆們，一邊吃著汪喵美食，一邊陪飼主們溫馨追劇，他們與《我的老闆是隻貓》還聯合推出周邊互動透卡，讓劇中演員時時陪伴在粉絲身邊。