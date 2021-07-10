短短1個月偷遍雙北27家店 警逮西門町竊盜3人組

短短1個月偷遍雙北27家店 警逮西門町竊盜3人組

40歲蔡姓慣竊等3人，看準疫情期間不少店家歇業、缺人手，三更半夜破壞門鎖潛入犯案，從6月5日到7月3日，短短1個月偷遍雙北地區27家商店、民宅，其中西門町就有17家受害，萬華警方經循線追查，日前在新北市三重區將蔡嫌循線逮捕，蔡嫌辯稱失業缺錢，才會鋌而走險，訊後被依竊盜罪送辦。

萬華警方1個月來接獲多起店家報案，指稱半夜遭人潛入，經循線追查，發現有3人組多次作案，有時2人合作、有時1人單獨犯案，歹徒除破壞大門門鎖外，有時還會從窗戶爬進去。

警方調查，其中蔡姓主嫌無所不偷，連去超商買煙時，都會趁機摸走櫃台前的糖果、巧克力等商品，此外潛入店家後若未發現值錢物品，連遙控器、鑰匙都拿走，甚至是印泥、手機殼、茶壺也不放過，其中1家精品店則被偷走多個名牌包，損失15萬餘元。

警方經循線追查，鎖定蔡姓慣竊身分，9日前往他三重住家搜索、逮人，起獲被害人存摺、鑰匙等證物，蔡嫌辯稱因失業缺錢，才會想趁疫情期間、商家歇業時行竊，另供出他有時會找王姓、楊姓等2人，幫忙把風及搬東西。

警方偵訊後，將3嫌依竊盜罪送辦，台北地院為防止蔡男繼續犯案，裁定將他羈押，現正持續清查3人組涉及的其他竊案，全案擴大偵辦中。