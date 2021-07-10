中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起微解封，三級警戒則延長至7月26日，對於宗教場所可以有條件開放，但中元普渡則維持不開放。對此，民眾好奇是否代表，即便到了8月的中元節仍無法降級，副指揮官陳宗彥表示，還有1個月的時間，會持續觀察疫情。
陳宗彥表示，今年中元普渡是國曆8月初，距離現在還有將近1個月的時間，我們會持續觀察疫情，再隨時和縣市主管機關討論。對於是否要改為線上進行，找人誦經，開放上網普渡？他表示，去年普渡我們有經驗，會隨著疫情變動讓大家知道。
中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起微解封，三級警戒則延長至7月26日，對於宗教場所可以有條件開放，但中元普渡則維持不開放。對此，民眾好奇是否代表，即便到了8月的中元節仍無法降級，副指揮官陳宗彥表示，還有1個月的時間，會持續觀察疫情。
陳宗彥表示，今年中元普渡是國曆8月初，距離現在還有將近1個月的時間，我們會持續觀察疫情，再隨時和縣市主管機關討論。對於是否要改為線上進行，找人誦經，開放上網普渡？他表示，去年普渡我們有經驗，會隨著疫情變動讓大家知道。
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