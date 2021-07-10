黃明志祖厝整修耗時近2年。（亞洲通文創提供）

黃明志透過紀錄片《搶救70年老厝》介紹自己的家鄉，其中有許多黃明志兒童時期的影片照片，紀錄孕育大馬鬼才黃明志成長的地方，相當珍貴。據了解黃明志老家經歷白蟻、漏水、樑柱損毀、管線腐蝕已經破舊不堪，他一直很想好好整修老家，畢竟這是從小到大的回憶，不想看到一直爛下去，六年前開了一場家庭會議決定重新裝修老家，由於費用過於龐大，他先是花了6年時間一邊存錢一邊規劃，再耗時2年打造老家，今年5月終於完工。

黃明志去年接受本報專訪時，曾透露老家整修並更換老舊電器，估算花費超過500萬台幣；老家開始動工的時間是2020年初，到了3月疫情大爆發，所有建築行業都不准開工，原以爲封城可能是1、2個月的事，沒想到後來封了將近一年，老家在重新翻修時長滿了很多雜草，加上部分建築打掉重蓋還不時有蛇出沒。黃明志說：「那時候還滿沮喪的，因爲封城關係，材料一直放在那，有些會壞掉，甚至需要重新買過，導致裝修的成本翻倍，包括因為老屋重建需安頓父母的租屋費用，也需要在繼續租，這些錢是他當時候沒準備到的，一直在思考是否暫停不要做或隨便做。」

當時黃明志的「4896 吉隆坡萬人演唱會」因一些糾紛差點舉辦不成，之後又遭到前主辦單位控告，輸的話需要賠償1000萬，加上馬來西亞同時間實行行動管制令，讓黃明志所有商演活動停擺，正當走投無路的時候，黃明志無論什麽廣告贊助都接，甚至連博弈品牌也來者不拒，全因他當時只想趕快找到這些錢來補這些的洞，後來很慶幸有度過難關，也感謝贊助廠商贊助他老家電器、家具，終於完成新家整修。

黃明志老家分為展示區、照片區，珍貴收藏充滿記憶和溫度，當初在設計時，因為黃明志的爸爸是一個很念舊的人，經常會收集很多東西，甚至還有3、40年的古董，飯廳也掛著黃明志阿公在馬來西亞開的咖啡店「華山招牌」，後來咖啡店頂讓給別人，招牌重新整修過仍放在家裡的飯廳，讓後代永遠都記住，可以直接吃到這碗飯，就是因為當年阿公成立華山。

房間裡也有爸爸的收藏，例如黑膠唱片，黃明志坦言很多東西能夠靠努力賺錢便可以買到，實際上最難的就是保護它原來有個味道，對他而言這些回憶和成長歷程，這些東西都是最珍貴的，體悟人越活越不快樂因為快樂都在過去，然後人越大越老的身體越多病痛，越來越多人離開，回憶永遠是最美。老家也是對黃明志的爺爺奶奶來講，是他們來到南洋買的地，希望他們在天之靈可以看到後代有好好保護自己家。