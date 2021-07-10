全國第九、十類對象即日起可上網意願登記疫苗接種，其中第九類對象包含但有民眾控訴自己有慢性病卻不符登記資格，有媒體報導指出，第九類對象的定義僅沿用流感疫苗分類，疫情指揮中心指揮官陳時中證實：「第九類對象的定義行之有年，就用這個分類趕快來做。」

新冠肺炎疫苗第九類對象包括19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者。陳時中指出，第九類對象的定義行之有年，如果特別修訂，爭議會很多；既然行之有年，就用這個分類趕快來做，免得變動太多，「設局說」就多了。