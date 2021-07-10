新冠肺炎防疫三級警戒延至7月26日，惟7月13日起將適度「微解封」，日月潭風景區將開放水社、伊達邵碼頭等。但遊艇公會指出，因船長都尚未打疫苗，為確保船家與遊客的安全，仍決定暫不開船；公會將全力爭取能為228名船家接種疫苗提供保護力，期能儘速恢復潭區遊湖觀光。

日月潭的遊客來自四面八方，安全措施不能掉以輕心。遊艇公會指出，該公會日前曾向主管機關交通部航港局爭取遊艇船家優先施打疫苗；但考量疫苗數量的分配等，上面的回覆仍以海上作業的船艇人員為優先，以致目前日月潭區遊艇從業人員，仍無法接種到疫苗。

船長表示，隨著國內疫情趨緩，雖三級警戒延長到26日，但13日起仍將迎來「微解封」，潭區碼頭也將開放，加上水位已回升水景回歸，為久違的日月潭觀光迎來曙光；但考量每艘船配有船長與遊艇助手各1名，潭區可運作遊艇約114艘有228名從業人員，目前都還未施打疫苗。

防疫不容出現破口！日月潭區遊艇從業人員擔心未獲疫苗保護就復航開船，恐仍存有傳播風險，經過評估討論後，決定13日「微解封」仍不會開航，希望中央能審酌遊艇業的運輸性質，爭取能夠開放施打疫苗，確保船長及遊客的安全。