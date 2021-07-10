台科大教授陳致曉將車外貼上「打開黑箱，給我疫苗」等字樣表達訴求。（姚志平攝）

參與者在汽車後貼上「苗缺殺人」字樣，向蔡英文總統表達不滿。（姚志平攝）

「給我疫苗行動聯盟」今(10)日下午繞行總統府，擔任行動發起人的醫師蘇偉碩表示，受政府阻擾，台灣迄今無法取得足夠的合法有效疫苗，本次抗議只是開端，將持續表達努吼，直到國人都能獲得安全且具保護力的疫苗為止。教授陳致曉則怒批民進黨政府「不把我們的命當作命」，把國人性命當高端股票賭注籌碼，讓人無法接受。

「給我疫苗行動聯盟」今(10)日下午兩點半將在總統府周邊道路展開遶行，行動前舉行線上記者會，擔任發起人的醫師蘇偉碩與台科大教授陳致曉皆表達訴求。(李侑珊翻攝)

民眾車隊包圍繞行總統府！ 蘇偉碩喊話蔡：拜託手放開給疫苗

「給我疫苗行動聯盟」今(10)日下午兩點半將在總統府周邊道路展開遶行，行動前舉行線上記者會。蘇偉碩提到，國際普遍認可施打兩劑以上疫苗才具備抵抗力，總統府與行政院卻一再透過指揮中心指揮官陳時中，不斷拖延進口海外疫苗，而按照陳時中過去所言，台灣目前至少要有3000萬劑以上疫苗，但扣掉美國與日本贈送的500萬劑，我國採購僅200多萬劑，根本不足夠全體2350萬名國人使用。

蘇偉碩指出，台灣是民主社會，老百姓理應有選擇注射疫苗的權利，但受政府強力阻擾，讓採購與民間捐贈疫苗過程困難重重，國人因此沒有足夠疫苗可使用，導致無法達到安全解封標準的6成疫苗覆蓋率，經濟活動受重大影響。

蘇偉碩也說，今日下午的繞行行動，總統府已設置拒馬，顯見當權者不敢傾聽人民的聲音，但聯盟團隊不會放棄，並強調本次繞行只是一個開始，會持續發出人民的怒吼，直到所有人都能獲得安全有效的疫苗為止。

同樣擔任行動發起人的台灣科技大學教授陳致曉則說，英國《經濟學人》雜誌已將台灣列為全球倒數第二個能恢復正常的國家，除了在於政府不願普篩，讓病毒威脅人民，當中最關鍵因素還是在於疫苗不夠，政府不願購買國際疫苗，不重視老百姓的性命，把利益分贓給本土的私人企業疫苗。

陳致曉說：「微解封是假的！」民進黨政府想要粉飾太平，但疫苗注射率不夠，此舉根本是在製造風險，「接下來會更慘烈！」

陳致曉另也提到，無法相信網路上仍看到許多年輕人支持民進黨，當中不少人很可能是網軍，「這些頭腦不清楚的傢伙，到現在還在捍衛民進黨打疫苗的事情，你們對黨如此忠心，這個黨卻是把你們當成犧牲的人！」

陳致曉也說，各國施打疫苗順序，皆以醫護優先，再者則是有重大疾病與高齡者，但民進黨卻把官員排在第二類施打族群，「他們可是非常愛護自己的性命，把親朋好友用定義不清楚的方式，塞在第2類與第7類」，所以出現大批食藥署官員施打疫苗，監考老師可以打疫苗，學生卻無疫苗可打的情況。

陳致曉怒批：「民進黨政府不把我們的命當作命，把我們的生命當作6547（高端）股票的賭注籌碼，讓我們無法接受！」