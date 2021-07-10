身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前接受中廣董事長趙少康專訪，抱怨自己民調高就被綠營打，更怒批綠營每天搞「認知作戰」。面對綠營、親綠媒體圍攻柯文哲，民眾黨痛批，民進黨全面執政後，透過媒體大內宣的手段變本加厲，政府標案，親綠的電視台幾乎屢戰屢勝，甚至某親綠電視台，得標金從民進黨執政前不到0.5億元，截至前年已經成長到逾3億元，痛批民進黨在野執政兩樣情，政媒合一的時代來臨。

民眾黨指出，過去威權時代，媒體被黨政軍壟斷，應負監督政府之責的第四權成了政治服務的工具；民進黨曾大力推動黨政軍退出媒體，沒想到在野執政兩樣情，掌握權力的民進黨同樣容不下異己，更進一步透過政媒合一的手段發動認知作戰。

民眾黨以防疫為例，政府邊境管制失靈，成為疫情擴散破口，親綠媒體為替執政黨文過飾非，用「萬華病毒」開出第一槍，接著從政府官員到政論名嘴、側翼網軍，瘋狂散布「萬華是破口」的假消息。

民眾黨痛批，民進黨政府連任後，透過媒體大內宣的手段變本加厲，有媒體踢爆，不僅標案的評審委員通通都是綠營自己人，親綠的電視台在政府標案中也幾乎屢戰屢勝，其中更有電視台，在中央政府所屬標案中，得標金額逐年呈倍數成長，對比其他立場的電視台，金額可謂天壤之別。

民眾黨整理某親綠電視台在政府標案近年來得標金額變化，蔡政府執政前，每年標案金額不到0.5億元，蔡政府上台後，標案金額逐年增加，2017年逾0.5億元，2018年近2億元，2019年一舉突破3億元，去年截至上半年就超過1.5億元，顯然是政媒合一。

民眾黨進一步表示，該媒體不僅可以掌控政府標案，還可以在政黨內組織派系，派系要角在節目上多次用不實訊息抹黑政敵，當自己緋聞纏身時，又可以享有自家媒體全面噤聲不報導的優惠待遇。

面對政媒合一的綠色新威權，民眾黨表示，他們沒有同樣強大的媒體資源，只能靠自己，因此即日起將成立「打假特攻隊」也在民眾之聲Youtube頻道正式成軍，將用60秒時間，透過Youtube Short 用正確消息平衡報導，呈現事實真相。