台北市有醫護人員投訴，6月打了莫德納疫苗第一劑後，至今都還沒辦法打到第二劑，在其他縣市的醫護朋友都已經打到了，質疑台北市屬於疫情熱區，卻沒辦法接種？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，疫苗第二劑都已經發下去了，符合資格的人可按時程施打。

先前指揮中心將AZ疫苗第二劑接種間隔從8至12周，延長至10到12周；至於莫德納疫苗是否也會建議晚點打第二劑？陳時中表示，目前只規定間隔時間需達28天以上，有很多研究在進行，只知道太短的時間打第二劑，效果會不好，但並沒有發現間隔時間太長會影響保護效果。