【愛傳媒藺奕專欄】「女生真話多還是男生真話多咧？」美麗的主播谷懷萱留言。這個題型比較複雜，是多益聽力測驗又是智力測驗，是政治學也考克漏字。

一句我愛妳，你用肯定句、對方聽成疑問句，是聽力問題；女生問今天比較胖嗎？你說沒啊只是水腫，是智力問題；女人在試衣間拎著好幾件衣服說哪件好是政治問題；女生說我想你，你回我也想妳心裡OS我想上妳是克漏字。

據統計，女人一天要講二萬個字，是男生的三倍，喜歡你的女孩每天連星座運勢都把你的先看一下，這是真的，我老婆看了我刷的碗之後稱讚還不錯然後忍不住二刷了，這是假的，至於暧昧上頭誰都是寶貝，這就不是真假問題，是演技的問題。

所以我覺得解這一題，就像圓周率無止無盡，很容易原地踏步，似蒼蠅困在琥珀裡，這輩子，妳見過多少月亮，便有多少種自圓其說。

記得妳心愛的老公徐展元去年拍過一支灰指甲廣告，標語是「用對藥品才有效」，緣分就是這種東西，是有頻道的，若在同一個頻道上，雙方說真話的比率，就自然比NBA Kevin Durant的罰球命中率更高，反之，說真話的機率會低於大谷翔平的防禦率。

妳所喜歡的各種男人，決定了妳的愛情邊界，男女之間，真話未必越多越好，要恰到好處。深深的話、淺淺地說，長長的路，慢慢地走，祝褔你們。

作者為文學奬得主

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