【愛傳媒黃子哲專欄】日前食藥署被踢爆疫苗接種率高達169％，打到滿出來，恐有浮濫或特權施打之嫌。

但不僅想護航國產疫苗的食藥署，沒把「手臂留給國產疫苗」，如今連生產國產疫苗的人，恐怕也都早已打了國外疫苗，這才真的是既驚悚又諷刺。

根據疾管署公布的COVID-19疫苗公費接種對象（110.6.21版），第二類「中央及地方政府防疫人員」中，包括有「衛生單位第一線防疫人員」，但詭異的是，該項後面卻加了個備註，讓「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」，也包含在其中。這難道就是傳說中的魔鬼藏在細節裡？連疫苗也是？

我國政府單位並不生產新冠肺炎疫苗，但鼓勵也輔助民間企業投入生產，這包括高端、聯亞、以及國光等公司，前兩者甚至已經向食藥署申請EUA，所以「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」指的就是這些公司的人？

但問題是，他們的風險性評估為何?是僅第一線負責生產或倉儲物流人員可以打疫苗？還是連研發、品管、銷售、或是後勤的保全、清潔人員也通通算在內？

最令人質疑的，是這些公司的經營者包括董監事、經營管理階層、抑或顧問是否也包含在內？

事實上，無論是2月8日，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組最初通過的疫苗接種對象優先順序之版本，抑或6月15日指揮中心說明疫苗接種第二類「中央及地方政府防疫人員」的新聞稿中，都完全沒有提及「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」屬於該類別內，而是一直到6月21日公布的版本裡才出現。

究竟是何時又為何決定列入，如果這些人在防疫中真的扮演重要的角色，又為何不大方或直接將其載明在接種的順序表內？是有什麼壓力或什麼原因要開此後門，指揮中心應該說請楚講明白。

食藥署說之所以會超打，是因為還有不少編制外的防疫人員也算在內，但如同外界質疑的第二類施打疫苗的官員到底有哪些一樣，陳時中都不願意公布名單，還以無法查核來牽拖。

但正是因為政府這種一再迴避閃躲的態度，才更加深外界對政府有黑箱、浮濫或特權施打疫苗的疑慮。

若所謂疫苗生產人員，指的就是國內生產疫苗公司的人，讓他們如此優先接種疫苗，除非其必要性與急迫性能讓人信服，否則「生產國內疫苗的手臂，卻都留給了國外疫苗」，這難道是一種「生產國內疫苗是工作，施打國外疫苗是生活」的極致表現嗎？加上食藥署的打好打滿，政府對自家的國產疫苗究竟是有多沒信心？這樣又要如何讓國人有施打的信心？是要讓蔡英文總統剉著等嗎？

作者為國民黨文傳會副主委

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