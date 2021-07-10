全台鬧疫苗荒，為保障家人安全，特別是長輩，許多民眾積極幫父母預約施打，無奈苗栗先前設立疫苗登記網站，有當地居民抱怨，沒一個網頁連結連得上，如今（10日）再開放電話預約65歲以上長者接種莫德納，又有人打電話打到快瘋掉，直呼打將近2、3百通才打通，差點摔電話，並感嘆「住在苗栗國真的很可憐」。

雖然苗栗縣府衛生局在臉書公告，自今（10）日上午8時30分至下午4時，開放30個電話號碼預約65歲以上長者接種莫德納疫苗，可預約專線似乎不敷使用，許多網友湧入苗栗縣府衛生局粉專留言開嗆，直呼30個號碼沒一個打得通，動員其他住在外縣市的兄弟姊妹一起打，結果也一樣，更扯的是，有人打了近2、300通才接通，但接起後電話另一頭表示「已超過苗栗市的預約時間，所以無法預約」，實在叫人傻眼。

儘管苗栗縣府衛生局有提醒，為避免預約塞車，打電話得依照鄉鎮、時段，鄉鎮別所分配到的電話做預約，但如此不便民的情況仍引發居民不滿，當地許多網友留言狂刷，怒批「完全打不進去，好不容易接通之後馬上被掛斷」、「根本打不通」、「打到手抽筋還是打不通」、「為何不開放網路預約？是四等公民嗎？」還放話「住在苗栗國真的很悲哀啊！」

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