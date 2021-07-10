彰化縣議會7月13日復會，停會期間升級防疫。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會7月13日復會，停會期間升級防疫。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會7月13日復會，停會期間升級防疫。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情衝擊，彰化縣議會第19屆第5次定期大會自5月17日停會。利用停會期間升級防疫整備後，決定7月13日起復會。復會當日議程為原訂「縣政質詢」，並將進行議程變更與增減提案之追認程序，增訂遠距視訊會議相關規定，確保疫情期間縣政運作及議會監督可以正常進行。

彰化縣議會議長謝典林表示，議會經升級防疫整備工作後，決定於17日復會。除了在議事大廳議員席、官員備詢台及各小組審查室設置透明隔版、加裝麥克風套、每日加強清潔消毒外，也將切實落實實聯制、出入口管制、人流降載、測量體溫、戴口罩等各項中央公告防疫指引，防範可能風險。

這次定期會也將提案修正「彰化縣議會議事規則」部分條文，增訂遠距視訊會議相關規定，確保疫情期間縣政運作及議會監督可以正常進行，該提案經大會審議通過後並將函送內政部備查，以完備法定程序。

謝典林表示，過去2個月以來，彰化模式在防疫上有很大的成就，再次感謝縣長王惠美縣長、局長葉彥伯及所有縣府團隊。停會期間，他個人及許多議員曾多次捐贈防疫物資、慰問金、水果點心等，慰勞工作同仁的辛勞，也媒和了許多善心企業積極響應，慷慨捐輸，讓縣府團隊有充足資源對抗疫情。

7月13日議程將由吳韋達、劉淑芳、曹嘉豪、顧黃水花、林庚壬及蕭如意等6位議員分別進行縣政質詢，7月14日後由各審查委員會進行議案審查，8月5日至6日進行聯席審查、綜合討論及三讀議案第2、3讀會，並預定於8月9日閉幕。