全國防疫三級警戒延至7月26日，中央宣布宮廟與教堂等信仰中心可有條件鬆綁，北市頗負盛名的萬華龍山寺、台北清真寺及松山慈祐宮傾向不開放，但大龍峒保安宮因應信徒期待，正準備微解封的申請資料，保安宮董事長廖武治強調，一定會配合政府指引做好防疫規範。

雖然宗教場所在三級期間原則上不開放進入，但內政部釋出「宗教場所防疫管理措施」指引，規範室外廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教建物，每人前後左右須距離1.5公尺（2.25平方公尺容留空間計算），最多99人，即使面積多餘2.25平方公尺仍不能超過上限人數。

龍山寺董事長黃書偉認為，一開放後人潮會很可觀，不太可能維持在99人以內，若讓其他信徒擠在門外排隊也不好，不如維持現況封閉到7月26日。慈祐宮董事長陳玉峰則說，雖然信徒很期待解封，但人潮若多將難以控制，不如等到北市疫情穩定再開放，相信神明都能體恤。

行天宮日前雖有詢問解封相關措施，但內部人士指出，目前尚未看到政府公文與申請範本，會再獲得文件後討論如何因應。清真寺總幹事王夢龍則說，考量疫情現況，決定按照原有防疫規定，7月26日再討論解封與否。

雖然多家宮廟表示維持現況，但保安宮率先開第一槍。董事長廖武治表示，廟方已在演練相關防疫規定，基本的實名制、體溫量測及酒精噴消都會做到，3小時也會消毒一次，至於人流控管則會採單一出入口，搭配計數器計算人數，預計開放前墊中門供信徒上香。

「一直關起門也不是很好。」廖指出，這段時間有許多信徒在門外拜拜，求心靈上的寄託，廟方也有些不捨，既然政府有相關解封指引，現已擬好防疫計畫，且執行上也不會太困難，能讓信徒方便最重要。

北市民政局科長林冠伶指出，內政部公文已在昨天抵達市府，現將相關文件、申請範本公告在網站上，也轉給各區公所，若宗教團體內部評估後決定申請，可依範本規定提交至公所初審，民政局將二度審查，確保人力、配套皆符合防疫規定，目前尚未有人正式遞件。